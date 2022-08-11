Центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказал содействие разработчику и производителю геосинтетических материалов компании ООО «Престорусь» в регистрации товарного знака «PRESTORUS». Компания занимается геосинтетикой с 1998 года и на сегодняшний день является многопрофильной компанией со значительным опытом в разработке, производстве и практическом применении современных геосинтетических материалов в сложных климатических и технологических условиях.

По словам экспертов, товарный знак индивидуализирует результаты деятельности компании и позволяет отличать товары одних производителей от однородных товаров других. Для компании «Престорусь» это открывает огромные перспективы для расширения рынка сбыта, вывода продукции на российские и международные маркетплейсы, и в дальнейшем на международные рынки. В том числе у компании появилась возможность составлять договоры франчайзинга и масштабировать собственный бренд. Теперь использование товарного знака позволит заказчикам продукции от компании «Престорусь» быть уверенными в качестве продукции и его происхождении.

Компания активно пользуется услугами центра «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палаты. В результате участия компании в программе «Выращивание», реализуемой региональным центром инжиниринга и кластерного развития для ООО «Престорусь» была разработана индивидуальная программа развития в результате чего удалось добиться повышении эффективности работы предприятия. Кроме того, предприятие пользуется и другими мерами поддержки центра, например, такими, как внедрение ЕRP для создания цифрового производства, проведение статистического анализа конкурентной среды и другими маркетинговыми услугами.

Содействие в регистрации товарного знака включает как оказание консультационной помощи по регистрации товарного знака, так и проработку необходимого пакета документов. Мерой поддержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные более одного года и осуществляющие деятельность на территории Липецкой области.