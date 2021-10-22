Семь наставников центра «Мой бизнес» поделятся с начинающими предпринимателями секретами успешного бизнеса. Все они имеют большой опыт и знают, как преумножить доходы. Встречи пройдут с 27 октября по 15 декабря. Спикерами школы станут Татьяна Голанцева, Елена Завьялова, Татьяна Карнова, Андрей Корчагин, Юна Никишкина, Инна Котова и Инна Маликова. Лекции пройдут в смешанном формате – онлайн и офлайн.

Занятия будут проходить в центре «Мой бизнес» по адресу: ул.Кузнечная, 8. Зарегистрироваться на первую встречу в школу бизнес-знаний, а также узнать расписание всех лекций можно по ссылке.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».