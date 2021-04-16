Липецкие предприниматели приняли участие в круглом столе по развитию экспортной деятельности предприятий области со странами Африки, который состоялся в центре «Мой бизнес».

Ведущим экспертом круглого стола был исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), старший научный сотрудник Института Африки Российской академии наук, кандидат военных наук, автор многочисленных публикаций об экономическом и политическом развитии стран Африки Станислав Мезенцев. Как сообщили в Липецкой ТПП, в ходе работы он подробно рассказал об особенностях ведения бизнеса на этом континенте, потребностях в российской продукции в разных странах, познакомил с типичными ошибками россиян при ведении бизнеса, ответил на вопросы липецких предпринимателей о перспективах продаж их товаров в Африке. По окончании круглого стола Станислав Мезенцев и первый вице-президент Липецкой ТПП, руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцоввстретились со студентами из африканских стран, обучающимися в ЛГПУ имени Семенова-Тян-Шанского.

Студенты рассказали о своей учебе в России, планах на будущее после получения образования, поделились мыслями о том, в каких сферах производства они могли бы оказаться полезными для развития взаимовыгодных отношений как у себя на родине, так и в России. Для развития сотрудничества между иностранными студентами и центром «Мой бизнес»: Василий Гольцов внес предложение о возможности прохождения практики иностранными студентами на предприятиях малого и среднего бизнеса Липецкой области, чтобы студенты не только оттачивали свои производственные и управленческие навыки, но и возвращались на родину с наработанными связями с липецкими предпринимателями.

«Вовлечение малых и средних предприятий в экспортную деятельность – в числе приоритетных направлений деятельности областной администрации в сфере экономики. В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.