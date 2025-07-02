Центр «Мой бизнес» провел праздник ко Дню социального предпринимателя в Липецке

Яркий праздник в честь Дня социального предпринимателя провел в парке «Быханов сад» Липецка 27 июня Центр «Мой бизнес». Гости могли познакомиться с продукцией ремесленников региона, принять участие в образовательных сессиях и других культурно-развлекательных активностях, насладиться выступлением детской студии театра танца «Казаки России» и коллектива «Пантера».

Больше 50 мастеров представили уникальные изделия ручной работы: броши из эпоксидной смолы, резные шкатулки, кожаные ремни, разнообразные виды посуды, ювелирные изделия, деревянные и текстильные игрушки, мыло, леденцы и декоративные элементы для интерьера. Также на площадке прошли мастер-классы от социальных предпринимателей. Для участников работала консультационная зона, где они могли узнать, как оформить статус социального предпринимателя, подать заявку на включение в реестр. Им рассказали о преимуществах этого статуса и мерах государственной поддержки. Статус социального предпринимателя был введен в 2020 году, сейчас он есть у 100 субъектов малого и среднего бизнеса Липецкой области.

«Социальные предприниматели не просто занимаются делом, приносящим им прибыль, но и выполняют важную миссию, а порой и не одну: трудоустраивают граждан особых категорий, оказывают услуги людям, нуждающимся в особой защите, или изготавливают для них необходимые вещи. Продвижение такого бизнеса может быть затруднительным, но ввиду его важности, мы его поддерживаем дополнительными льготами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области был создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Управленческие функции Центра осуществляет АНО «Центр поддержки предпринимательства Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.