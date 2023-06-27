Липецким предпринимателям напомнили о необходимости регистрации в реестре МСП. Это открытая база данных о предпринимателях, которую ведёт Федеральная налоговая служба. Только зарегистрированные в реестре компании и индивидуальные предприниматели могут получить льготы и поддержку от государства.

Инвентаризация реестра завершится 10 июля. По её итогам сверят соответствие предпринимателей критериям малого и среднего бизнеса. Исключённая из реестра компания не сможет воспользоваться налоговыми льготами, которые предназначены для данной категории бизнеса. Также это касается субсидий, грантов, льготных кредитов, участия в госзакупках, предоставляемых в качестве меры поддержки субъектам МСП.

Как подчеркнули в центре «Мой бизнес», важно правильно оформлять и своевременно подавать отчётные документы. В единый реестр субъектов МСП на сегодняшний день включены более 40 тысяч предприятий Липецкой области.

Проверить, есть ли компания или ИП в реестре МСП, можно на сайте налоговой службы. Получить подробную информацию о регистрации в реестре можно на сайте Центра «Мой бизнес».