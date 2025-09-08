Центр молодежи открылся в Ельце

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии Центра молодежи в Ельце. Он разместился на месте бывшего кинотеатра «Луч» и занимает площадь около 2000 кв. метров. Губернатор высоко оценил многофункциональное пространство центра. Здесь есть несколько специальных зон, оснащенных современным оборудованием.

В частности, пространство Диалога. Это большой конференц-зал для проведения ВКС, переговоров и мероприятий. В день открытия ребята общались , с героями СВО. В пространстве Знаний будут проходить лекции по социальному проектированию и мастер-классы, в том числе по изобразительному искусству для всех возрастов. Пространство Добра – это зона для волонтеров и молодых семей с детьми, оснащённая развивающими играми, бизи-бордами, песочными столами и местами для отдыха.

Создавать контент, учиться вести блог молодежь будет в медиапространстве. Это профессиональная студия, оборудованная фото- и видеоаппаратурой, а также плоттером для печати баннеров. В пространстве Дизайна расположена творческая мастерская со швейными и вышивальными машинами. В студии звукозаписи музыканты и вокалисты смогут записывать свои произведения.

Для киберспорстменов создали пространство Развития с мощными игровыми компьютерами, приставками. Ребята буду здесь тренироваться и проводить турниры. Оборудовали и танцевальный зал с профессиональным покрытием, адаптированный для инклюзивных занятий, включая танцы на колясках. Здесь будет базироваться народный инклюзивный театр танца «ПАРАЛЛЕЛИ».

«Уверен, что здесь каждый молодой человек сможет найти занятие по интересам, получить новые знания и навыки, реализовать свой талант. Молодежный центр стал еще одним важным объектом в комплексном развитии Ельца. Уже работает самый большой в регионе Дворец спорта, недавно открыли центр для жителей серебряного возраста. У жителей Ельца всех возрастов есть возможности для развития в родном городе», – отметил Игорь Артамонов.