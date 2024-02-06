Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Ельце встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра «Луч». Согласно проекту реконструкция преобразит учреждение и позволит под одной крышей объединить более десятка пространств для развития, самовыражения, встреч, выступлений, досуга, дискуссий, креатива. Модель пространств разработана после тщательного публичного обсуждения с молодежным активом и опроса жителей. Губернатор уточнил, есть ли еще пожелания к проекту. Ельчане попросили сделать детскую игровую комнату, чтобы сюда могли приходить и молодые родители с малышами. Игорь Артамонов назвал предложение дельным.

«Реконструкция будет проходить по дизайну Росмолодежи, но с добавлением местной специфики. Здесь ребята смогут учиться, общаться, проводить досуг. Центр даст молодёжи Ельца ещё больше возможностей для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов», – отметил Игорь Артамонов.

Реконструкция займет почти весь 2024 год. В перспективе своей деятельностью Центр молодежи сможет охватить более 23 тысяч молодых ельчан.