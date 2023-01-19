Студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий познакомились с особенностями работы на станках ЧПУ в Центре молодёжного инновационного творчества. Первокурсники, осваивающие специальность «Технология машиностроения», изучили карьерную карту выпускника колледжа, смогли обучиться работе на высокотехнологичном оборудовании, что поможет сформировать интерес к выбранной профессии, разработать свои инновационные проекты и в последующем представить их потенциальному работодателю.

«Мы надеемся, что полученные знания помогут обучающимся ознакомиться с особенностями и спецификой избранной профессии с практической стороны. Поддержание престижа рабочей профессии – одна из основных задач центра», – отметил директор ЦМИТ Ельца Антон Ассали. Центр молодёжного инновационного творчества осуществляет деятельность на базе центра «Мой бизнес» в Ельце. В центре создана высокотехнологичная мастерская, которая оснащена 3D-принтером, устройством для высокоточной лазерной резки, управляемым компьютером фрезерным станком, режущим плоттером, фрезерно-гравировальными лазерными станками, паяльной термовоздушной станцией, оборудованием для работы с электронными компонентами и другим оборудованием.

При содействии центра «Мой бизнес» и Центра молодёжного инновационного творчества организована грамотная коллаборация образовательных учреждений, работодателей и региональных органов власти, что сможет вывести систему СПО на принципиально новый уровень и дать промышленным предприятиям стабильный источник молодых, но высококвалифицированных кадров. Получить дополнительную информацию о взаимодействии с ЦМИТ можно в центре «Мой бизнес» Ельца по телефону +7 (47467) 9-08-01.