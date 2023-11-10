Центр молодёжного инновационного творчества на базе центра «Мой бизнес» в Ельце возглавил предприниматель Святослав Петин. Он победил в конкурсном отборе субъекта малого и среднего предпринимательства, выполняющего функции ЦМИТ.

До конца года Святослав Петин планирует заниматься популяризацией инженерной науки среди молодёжи, наладить взаимодействие с производственными предприятиями, оказывать им услуги по внедрению инновационных технологий. В ЦМИТ создана высокотехнологичная мастерская, которая оснащена 3D-принтером, устройством для высокоточной лазерной резки, управляемым компьютером фрезерным станком, режущим плоттером, фрезерно-гравировальными лазерными станками, паяльной термовоздушной станцией и другим современным оборудованием.

Новый руководитель центра – инноватор и потомственный бондарь в пятом поколении, занимается изготовлением нестандартного промышленного оборудования, в том числе станков с ЧПУ, а также обучением работе на них. У предпринимателя собран внушительный парк станков, это более 30 машин, которые он планирует применять для воплощения инновационных идей молодёжи. «В ЦМИТ будем проводить различные проекты в сфере промышленного производства, IT, инжиниринга, робототехники, и один из первоочередных проектов – производство токарного станка с ЧПУ», – рассказал конкурсной комиссии Святослав Петин.