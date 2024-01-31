Липецкая область стала единственной в Черноземье, где стартовал первый модуль образовательной программы «Сквозной инвестиционный поток» для преподавателей филиалов РАНХиГС. Регион вошел в число 11 субъектов РФ, которые будут учить сокращать сроки запуска инвестиционных проектов, снимая административные барьеры, устраняя избыточные согласования и упрощая коммуникацию бизнеса с органами власти.

Обучение преподаватели также проходят в Брянской, Калининградской, Калужской, Московской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях и Ставропольском крае. В дальнейшем на базе филиалов РАНХиГС будут созданы образовательные площадки для обучения региональных инвестиционных команд: сотрудников профильных органов власти и агентств развития. Программа разработана Минэкономразвития России совместно с госкорпорацией «Росатом» и РАНХиГС в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Эту работу курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Суть бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», заключается в том, чтобы глобально поменять схему работы в региональных органах власти, изменить и упростить отношения между бизнесом и чиновниками. Наибольший акцент мы ставили на оптимизацию основных инфраструктурных направлений. Например, подключение к газу или воде. Весь клиентский путь, который в некоторых регионах занимал до 3,5 лет, мы сократили на 10-15% и продолжаем работать в этом направлении», – отметил заместитель министра Минэкономразвития Мурат Керефов.

В конце 2022 года в Липецкой области внедрен Региональный инвестиционный стандарт 2.0. Специалисты актуализировали инвестиционную декларацию, сократили сроки клиентского пути инвестора по получению земельных участков в аренду, подключению к инфраструктуре, получению разрешений на строительство и введение в эксплуатацию, оформлению прав собственности. Выстроили работу Агентства инвестиционного развития Липецкой области в режиме «одного окна». В регионе функционирует инвестиционный комитет, создана инвестиционная карта Липецкой области. С помощью инвесткарты легко определиться с географией размещения компаний, подобрать участок или выбрать браунфилд, узнать о наличии конкурентов, выстроить кооперационные цепочки и логистику. «В регионе сейчас созданы максимально комфортные условия, чтобы инвесторам было удобно работать и запускать новые производства в Липецкой области», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.