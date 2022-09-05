Пройти курсы повышения квалификации или получить профессию мечты липчане теперь могут в Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он открылся в Липецке в здании колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

«Центр опережающей профессиональной подготовки – новая парадигма взаимодействия учебных заведений Липецкой области с работодателем. За 2022 год мы планируем переобучить только за счет федеральной программы 4000 человек», – сказала на торжественной церемонии открытия начальник управления образования и науки региона Лилия Загеева.

ЦОПП открыт для всех категорий граждан: школьников, студентов, взрослого населения, в том числе для старшего поколения. Это агрегатор образовательных ресурсов региона, объединяющий площадки обучения, кадровые и методические ресурсы Липецкой области. Можно выбрать курс профессиональной подготовки из предложенных вариантов или попросить разработать индивидуальную образовательную траекторию. Максимальное время обучения – около полугода. После окончания курсов выдается удостоверение о профессиональном обучении.

Как сообщили в управлении образования и науки региона, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых технологий опережающей профессиональной подготовки. На реализацию проекта из федерального и регионального бюджетов выделено более 20 млн рублей. В ближайшее время в России будет создано около 100 центров опережающей профессиональной подготовки.

«Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем.