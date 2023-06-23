Центр по лечению оппортунистических инфекционных заболеваний заработал на базе Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Центр рассчитан на 30 коек и планирует лечить до 1000 пациентов в год. Штат медицинских работников укомплектован полностью – это четыре врача-инфекциониста высшей категории под руководством заведующего центром, врача-инфекциониста высшей категории Сергея Корабельникова.

Оппортунистические инфекции – заболевания, вызываемые условно-патогенными вирусами или клеточными организмами (бактерии, грибы, простейшие), которые обычно не приводят к болезни здоровых людей с нормальным иммунитетом и развиваются только у лиц с иммунодефицитными состояниями. Такие состояния могут быть вызваны недостаточным питанием, стрессами, иммуносупрессивными лекарствами, химиотерапией, генетической предрасположенностью, лечением антибиотиками, беременностью, ВИЧ-инфекцией (СПИД), лучевой болезнью, а также перенесенными острыми инфекционными заболеваниями. Оппортунистические заболевания включают некоторые формы герпетических инфекций, Вирус Эпштейна, формы грибковых инфекций (кандидозы, аспергиллезы), пневмоцистную пневмонию и другие.