Предприятия машиностроительной индустрии, производители комплектующих, запчастей, горюче-смазочных материалов Липецкой области приняли участие в Международной выставке COMTRANS – 2023 в Москве. Продукция отечественного автопрома в начале сентября была представлена в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Здесь собрались производители из разных стран мира, а также специалисты автомобильной и транспортной отраслей из всех российских регионов.

В выставке приняли участие 141 компания из девяти стран. Крупнейшие автопроизводители представили на своих стендах новые модели грузовых и легких коммерческих автомобилей, автобусов и прицепов, спецтехники. Основное внимание автопроизводители в этом году уделили теме перехода на альтернативные источники топлива, электричество, газ, а также применение систем беспилотного управления. Липецкая область презентовала на выставке продукцию шести предприятий: «Авикс Групп», «Форсаж-Ойл», «Стройнэт», «Инжнова групп», «Елецкая внешнеторговая компания», «Прицепцентр». Все они смогли принять участие в выставке благодаря Центру поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес» в регионе).

Центр «Мой бизнес» оказывает помощь в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

В первый день выставки региональный стенд осмотрели заместитель губернатора региона Сергей Курбатов, начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков, а также сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ, представители иностранных компаний. Сергей Курбатов высоко оценил представленную продукцию, а также отметил технические характеристики продукции липецкого завода «Прицепцентр», который экспортирует легковые прицепы в республики Таджикистан и Казахстан. Липецкие автомасла и смазки востребованы крупными предприятиями Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и многих других стран. Компания «Авикс Групп» заключила соглашение о намерениях поставлять продукцию в Египет, сообщили в центре «Мой бизнес».

«Уход крупных европейских автопроизводителей из России обеспечил благоприятные условия для развития отечественных предприятий. Это позволило не только наполнить наш рынок многочисленными товарами и услугами российского производства, но и создать дополнительные рабочие места, укрепляя экономическую устойчивость региона и государства в целом», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.