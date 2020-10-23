Центр поддержки экспорта Липецкой области принял участие в ежегодном дубайском инвестфоруме

В рамках ежегодного дубайского инвестиционного форума состоялись переговоры между руководителем Центра поддержки экспорта Липецкой области и организатором международного события. Василий Гольцов и генеральный директор форума Валид Фаргал провели беседу в режиме видеосвязи. В ходе встречи была проведена презентация Липецкой области, её особых экономических зон, Центра поддержки экспорта, опыта региона по привлечению инвесторов и защите их интересов.

Из-за пандемии коронавируса девятый дубайский инвестфорум проходит онлайн. В нём принимают участие представители 155 стран: международные и региональные организации, агентства по продвижению инвестиций, особые экономические зоны, инкубаторы, финансовые учреждения малого и среднего бизнеса, поставщики решений для умных городов и поставщики технологий. Как отметили в региональном Центре поддержки экспорта, для Липецкой области особый интерес представили секции для малых и средних предприятий.

После завершения основной работы форума его электронная платформа в течение месяца продолжит свою активность, чтобы предприниматели всего мира могли установить полезные контакты, заявить о себе и своих продуктах, найти зарубежных партнёров для расширения международного сотрудничества.

«Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона».