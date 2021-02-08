Центр поддержки экспорта Липецкой области успешно перевыполнил трехлетний план вывода МСП региона на экспорт. Нарастающим итогом достигнут показатель в 96 компаний при первоначально поставленной задаче поддержать 65 предприятий.

Был проведен анализ целого ряда критериев деятельности. Это, в частности, количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт, и совокупная стоимость заключенных экспортных контрактов.

Как сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов, только в 2020 году продукция липецких экспортеров выведена в 41 страну мира. В их число вошли Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды и ряд других. Несмотря на пандемию и сложную обстановку в мире, липецким предпринимателям при участии ЦПЭ удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 млн долларов. Это превышает плановый показатель в 14 млн долларов. Экспортные контракты заключил 41 МСП при планируемых 36.

В целом в стране плановых показателей достигли только 25% центров. Таким образом, ЦПЭ Липецкой области среди других российских регионов является одним из самых эффективных по выполнению поставленных задач.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 году. «Вовлечение малых и средних предприятий в экспортную деятельность – в числе приоритетных направлений деятельности областной администрации в сфере экономики. В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.