Центр поддержки экспорта Липецкой области представил в столичном МВЦ «Крокус Экспо» коллективный стенд четырех экспортно ориентированных компаний региона на 16-ой международной специализированной выставка «Comtrans-2021». Их участие было организовано АНО «ЦПЭ Липецкой области».

Во время выставки COMTRANS Arena стала платформой для панельных дискуссий, спикерами и модераторами которых выступили ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли – руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также специалисты других государственных организаций, аналитических компаний и профессиональных объединений. Были затронуты наиболее актуальные темы, в том числе будущее коммерческого транспорта, прогноз развития рынка коммерческих автомобилей, вопросы развития газозаправочной инфраструктуры в России, актуальные проблемы функционирования и цифровая трансформация коммерческого автотранспорта, перспективные тренды в логистике и управлении цепочками поставок.

Более 200 российских и зарубежных участников Comtrans 2021 представили на своих стендах широкий спектр коммерческой техники, запчастей, комплектующих и оборудования для технического обслуживания. Липецкую область представили ООО «Форсаж Ойл» – развивающаяся компания на рынке горюче-смазочных материалов, ООО «Авикс Групп», которая является производителем пластичных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, ООО «Авион», занимающаяся производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания», специализирующаяся на производстве прецизионных бесшовных и сварных раскатанных труб, предназначенных для изготовления гильз гидро- и пневмоцилиндров.

В рамках выставки организованы деловые встречи с представителями профильных компаний из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и других стран. Были достигнуты предварительные договоренности о поставке продукции компании ООО «Форсаж Ойл» в Беларусь. По словам организаторов, посещение выставки дает возможность познакомиться с новинками отрасли, найти новых поставщиков, заключить выгодные контракты с ведущими российскими и зарубежными производителями.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области и Союзом “Липецкая торгово-промышленная палата”. Он приступил к работе в 2017 году.