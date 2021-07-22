Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций создан на базе Технопарка «Липецк» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Сегодня на базе учреждения работают 30 резидентов. Необходимость создания площадки продиктована основной задачей Технопарка – формированием благоприятных условий для развития инноваций.

В конференц-зале Технопарка состоялась установочная встреча с представителями профильных учреждений города и региона и потенциальными клиентами площадки. Об опыте формирования Центров в субъектах РФ, основных задач и преимуществах для предприятий рассказали директор департамента стандартизации ФИОП Юрий Ткачук и руководитель направления стандартизации и технического регулирования ФИОП Иван Гребенников.

Главная цель площадки – помочь малому и среднему бизнесу сертифицировать и стандартизировать инновационные продукты с наименьшими финансовыми и временными затратами. Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Планируется, что учреждение будет работать в режиме «одного окна». В перечне услуг – продуктовые и региональные технологические коридоры, электронный информационный ресурс «Карта компетенций», оценка инновационности продукции и предприятий, сертификация выпускников вузов и специалистов, поддержка внедрения экологически ориентированной продукции и технологий, включая сертификацию «зеленых» зданий и сооружений, спроектированных и построенных с применением экологически ориентированных материалов, изделий и систем во взаимодействии с Фондом инфраструктурных и образовательных программ.

Еще одна задача новой структуры – создание реестров инновационных продуктов и предприятий. Это упростит поиск партнеров и потенциальных клиентов для предпринимателей, занимающихся высокотехнологичными разработками. Всего в России функционируют девять подобных центров. Липецкий Технопарк стал десятой площадкой. Планируется, что по мере развития центра его услугами будут пользоваться инновационные предприятия не только из Липецкой области, но и из ближайших регионов.