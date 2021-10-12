Региональный центр поддержки предпринимательства в октябре организовал участие 14 липецких компаний малого и среднего бизнеса в трёх выставках, состоявшихся в Москве, Калининграде и Волгограде. На международной выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO – 2021, прошедшей в столице и объединившей более 500 компаний, участники липецкой делегации получили возможность пообщаться с ведущими экспертами ресторанного рынка, которые рассказали, как адаптировать управление к новым реалиям, как увеличить средний чек при нулевых вложения и многим другим, а также обсудили нюансы работы с командой и мотивацией, техники вовлечения сотрудников, и новые ходы в маркетинге.

На крупнейшей выставке продуктов питания «Мир вкуса-2021» в Волгограде приняли участие четыре липецких компании, занимающихся производством мёда, чая, кондитерских изделий. Были достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве с предпринимателями соседних регионов. Предприниматели отметили, что подобные встречи – эффективный инструмент для продвижения товаров и услуг, привлечения новых партнёров и клиентов.

В Калининграде региональные компании презентовали свою продукцию на сельскохозяйственной выставке «Агрокомплекс-2021». Деловая площадка собрала ключевых участников рынка АПК из России для обмена мнениями, выработки новых моделей и совместных решений. В ходе выставки состоялась рабочая встреча начальника центра поддержки предпринимательства Липецкой области Натальи Родионовой с руководителем «БАЛТИКЭКСПО» Петром Гриценко. Достигнуты предварительные договорённости о содействии «БАЛТИКЭКСПО» в участии липецких компаний в различного рода выставочно-ярмарочных мероприятиях, проходящих на территории РФ онлайн.

В планах липецкого центра поддержки предпринимательства на 2021 год – дальнейшее расширение сотрудничества с предприятиями МСБ в области выставочно-ярмарочной деятельности. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, –считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – наша совместная задача».