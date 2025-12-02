Центр помощи «Честный знак» откроется в Липецке на базе областного Фонда поддержки МСП

Специализированный центр, где предприниматели смогут бесплатно получить помощь по внедрению и использованию национальной системы маркировки «Честный знак», откроется в Липецке на базе Фонда поддержки МСП. Структура уже функционирует в тестовом режиме. Здесь можно получить консультацию у экспертов по подключению к системе и работе с электронным документооборотом, нанесению кодов и сдаче отчетности.

Центр работает в сотрудничестве с федеральным Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и станет ключевой офлайн-площадкой, где предприниматели смогут получить комплексную юридическую и техническую помощь на всех этапах работы в системе «Честный знак». Это повысит прозрачность и сделает процесс понятным и доступным. Получить очную консультацию можно по записи по телефону: +7(4742) 55-56-70 или обратившись по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 404.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 года и охватывает 31 товарную группу. Каждому товару присваивается уникальный код Data Matrix, по которому доступна информация о продукте и его передвижениях от производителя до конечного покупателя.

«Маркировка – это защита продукции от контрафакта, то есть от продукции, которая может навредить здоровью и жизни потребителей. К этому нужно относиться серьезно. Надеюсь, липецкие товаропроизводители при поддержке экспертов Центра быстро разберутся во всех нюансах процесса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.