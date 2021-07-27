Центр повышения профессионального мастерства педагогов откроется в региональном институте развития образования в Липецке. Его создание позволит сформировать организационно-методические условия эффективного развития кадрового потенциала системы образования в регионе.

«В Липецкой области сильные педагоги. Развитие сферы образования всегда было и остаётся приоритетом в нашей работе. Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идёт в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Учителя активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Мы очень заинтересованы в их развитии», – подчеркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в здании будущего центра ведется капитальный ремонт. Здесь будут организованы коворкинг и лекторий, многофункциональные аудитории, высокотехнологические педагогические лаборатории по биологии, информатике, физике и химии, видеостудия. На ремонт и оборудование из федерального и регионального бюджетов выделено 26 миллионов рублей. Ремонтные работы в центре планируется завершить к 20 августа.

«За счет сопровождения процесса освоения дополнительных программ с использованием индивидуальных образовательных маршрутов будут выявлены профессиональные запросы педагогических работников и управленческих кадров», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Региональный институт развития образования продолжает разработку дополнительных профессиональных программ в формате электронных курсов для обучения педагогов и управленческих кадров в рамках деятельности центра. В сентябре программы планируется направить на профессионально-общественную экспертизу. После этого они будут размещены в Федеральном реестре образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» к 2024 году для профессионального развития и обучения педагогических работников в каждом субъекте РФ будет действовать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, откроются центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.