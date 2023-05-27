Накануне праздника на вопросы нашего внештатного автора отвечает директор МБУК «Добринская ЦБС» Наталья Сергеева.

— Наталья Вячеславовна, как Вы оцениваете роль библиотеки в современном обществе?

— Как тот самый центр притяжения, который обладает невероятной силой и может полностью изменить жизнь людей. Это океан знаний для всех, кто посещает библиотеку. Несмотря на то, что люди, особенно молодое поколение, всё больше времени проводят в интернете, книги в современной жизни всё равно не потеряли своей ценности, а работники библиотек — уважения. Сегодня и социологи, и специалисты социокультурной сферы делают вывод о том, что библиотеки являются системообразующими учреждениями для села, так как обеспечивают самоорганизацию сельских жителей. Не случайно Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость сделать библиотеки «центрами притяжения с современным интерактивным оборудованием и хорошим интернетом», предложив увеличить финансирование на их модернизацию. Наш праздник мы отмечаем неплохими показателями.

— Нельзя ли подтвердить эту мысль конкретными примерами?

— Охват населения Добринского района библиотечным обслуживанием сейчас составляет почти 80 процентов, выполнено муниципальное задание, о чем говорят показатели интенсивности и качества организации библиотечного обслуживания.

Повышается доступность библиотечных услуг, активно используется опыт книгоношества. Обслуживанием на дому охвачены категории инвалидов и пенсионеров с малоподвижным образом жизни, таких на обслуживании — 513 человек.

В течение прошлого года зарегистрировано 234,5 тысячи посещений, из них доля посещений библиотечных мероприятий составляет 20 процентов. Положительной динамике этого показателя во многом способствует активное проведение масштабных тематических и событийных акций, повышающих социальную значимость библиотек. В Добринской ЦБС одиннадцать библиотек предоставляют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), в девяти библиотеках открыт доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Книговыдача из электронных читальных залов по итогам года составила от 5 до 12 % от общей книговыдачи подключенных к ресурсам НЭБ и НЭДБ библиотек.

— Библиотека является площадкой для разных мероприятий, расскажите, пожалуйста, об этом.

— В течение года организованы циклы мероприятий к 350-летию первого императора России, 105-летию Великой Октябрьской революции, 220-летию поселка Добринка и другим знаменательным датам календаря, в том числе краеведческого.

Библиотеки района приняли активное участие в реализации локальных социокультурных проектов: «Культура, традиции и творчество», «Четыре сезона мировой литературы. Видеопрочтение», районный молодёжный интеллектуальный турнир «Зачёт!», проект громких чтений «Я хочу читать!?», молодежный турнир по настольным играм «Мозголом», а также «Киноклуб», «Библиосумерки» и другие. При поддержке библиотек многие мероприятия приобрели большую популярность. Так, победителем молодежной интеллектуальной игры «Зачет!» стала команда Верхнематренской сельской библиотеки, подготовленная Натальей Ивановной Зибровой, второе и третьи места разделили команды, подготовленные Нестеровой Татьяной Анатольевной (Талицкая сельская библиотека) и Кочетковой Екатериной Ивановной (Петровская модельная библиотека).

— Что Вы можете сказать о профессиональном мастерстве библиотекарей?

— О том, что наши библиотекари растут в профессиональном плане, говорит тот факт, что многие из них побеждают в различного рода конкурсах.

Так, заведующие центральной детской и Богородицкой сельской библиотеками Галина Анатольевна Курлыкина и Ольга Михайловна Пылева в минувшем году одержали победы в областных конкурсах «Библиотека года» и «Правовое просвещение избирателей». По итогам профессионального конкурса «Есть контакт!» на лучшее представительство библиотеки в социальной сети «В Контакте» место победителя разделили заведующая Среднематренской сельской библиотекой Наталья Ивановна Зиброва, и заведующая Петровской модельной сельской библиотекой Екатерина Ивановна Кочеткова. Вторые места заняли Ольга Михайловна Пылева (Богородицкая СБ), Людмила Викторовна Валеева (Ольховская СБ), Татьяна Анатольевна Нестерова (Талицкая СБ), Вера Николаевна Коновалова (Тихвинская СБ), Любовь Александровна Кудряшова (Октябрьская СБ). На третьей призовой позиции оказались Дуровская, Ильичёвская, Мазейская, Нижнематрёнская и Новопетровская сельские библиотеки и, соответственно, их работники Елена Николаевна Пономарева, Яна Александровна Фритц, Наталия Николаевна Крутских, Светлана Юрьевна Батышкина и Надежда Петровна Каширская.

Планируем подачу заявок на новые конкурсы. Кроме того, наши библиотекари проходят сейчас повышение квалификации в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» на курсах при Пермском и Челябинском государственных институтах культуры. Всего в течение года повысят свою квалификацию 44 специалиста.

— Расскажите о ближайших планах и Ваших пожеланиях.

— Прорабатываем комплекс мероприятий, который может быть доступен для молодых пользователей библиотек от 14 лет по Пушкинской карте. Вместе с тем, в целях повышения рентабельности внедрения новых услуг рассчитываем на принятие соответствующих решений по снижению возраста для получателей карты до 6 лет.

Основными событиями нынешнего года будут мероприятия, посвященные русскому языку как языку межнационального общения в странах СНГ, Году педагога и наставника, 95-летию Добринского района, 75-летнему юбилею Липецкой области и другие. Думаю, что библиотеки должны стать не только местом интеллектуального досуга, но и точками культурно-образовательного просвещения и патриотического воспитания.

Поэтому важными станут мероприятия, направленные на сохранение и закрепление исторической правды в условиях, когда в обществе появилась тревожность. Мы должны суметь адаптироваться к новым условиям, стараемся быть полезными и постоянно развиваться.

Всем коллегам, в том числе ветеранам библиотечного дела, в наш праздник хочется пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи и добра.