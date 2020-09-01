Центр прогресса бокса открылся в Усмани

Глава администрации Липецкой области сегодня принял участие в церемонии открытия Центра прогресса бокса в Усмани. Идея о реконструкции зала была озвучена во время визита в регион Президента РФ Владимира Путина. Финансирование проекта осуществляла Федерация бокса России.

«У Липецкой области хорошая история бокса. Я думаю, что этот Центр даст старт стремительному развитию этого вида спорта в регионе», – прокомментировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

В Центре, кроме инвентаря для занятия боксом, есть зал для разминки и тренажёрный зал с большим количеством спортивного инвентаря. Отремонтированы душевые и раздевалки. Здесь смогут тренироваться около 200 воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы. Кроме того, здесь будут повышать квалификацию судьи и тренеры.

«Усманцы получили самый современный зал с новейшим оборудованием. Мы готовы и дальше сотрудничать с Федерацией бокса России, которая проявляет интерес к Липецку. Обязательно обсудим дальнейшие перспективы», – сказал глава региона Игорь Артамонов.