Центр развития креативных индустрий открылся в Липецке. Опорной организацией, в которой создали новое подразделение, стал липецкий областной Фонд поддержки МСП. Его специалисты будут помогать творческим предпринимателям. Уже сегодня в галерее современного искусства «Буксир» для них провели первое обучающие мероприятие – практикум по использованию нейросетей и искусственного интеллекта. Спикером выступил эксперт в сфере интернет-маркетинга Денис Баталин.

Приветствуя участников, заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов отметил, что креативные индустрии — это бизнес в сфере моды, дизайна, различных видов искусства, кино, театра. Новая структура в Фонде поддержки МСП будет всячески помогать предпринимателям развивать эти современные направления на территории Липецкой области.

В январе 2024 года Липецкая область в числе первых подписала Соглашение с АСИ о сотрудничестве в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий. Уже сформирована и утверждена экспертная группа, в состав которой вошли представители креативных индустрий региона. Вместе со специалистами Центра они проводят самообследование и разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе.

В Липецкой области на отрасль креативных индустрий приходится чуть более 4% МСП или 1600 предпринимателей. Им доступны региональные гранты и субсидии, льготные займы, налоговые льготы, помощь с выходом на маркетплейсы и экспорт, разработкой и регистрацией бренда, сертификацией продукции. В 2024 году разрабатывается новый вид поддержки: грант для брендов в сфере легкой промышленности, имеющих зарегистрированный товарный знак. Предприниматели смогут получить до 1 млн рублей на возмещение 80% расходов на ремонт помещения, приобретение оборудования и обучение персонала.

«Креативные индустрии с каждым годом набирают все большую популярность среди представителей малого и среднего бизнеса, находят свои ниши, целевые аудитории, приносят пользу. И вполне справедливо, что эта сфера предпринимательства, как и любая другая, заслуживает право рассчитывать на поддержку со стороны государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.