ВЭБ.РФ и АСИ 22 и 23 января провели совместную бизнес-миссию в Липецкой области, где посмотрели проекты, которые призваны улучшить состояние экономики и качество жизни в регионе. Всего от Липецкой области поступило более 130 идей на форум «Сильные идеи для нового времени», проводимый АСИ, Росконгрессом и ВЭБ.РФ, и почти 100 брендов на конкурс «Знай наших».

Жители региона презентовали идеи в области туризма, демографической политики, молодёжного предпринимательства и креативных индустрий. В Липецкой области госкорпорация ВЭБ.РФ помогает реализовать масштабные инфраструктурные проекты, финансирует обновление общественного транспорта и городской инфраструктуры. В городе сейчас обновляют пассажирский электрический транспорт. Общий бюджет проекта составляет 14,5 млрд рублей, инвестиции ВЭБ.РФ — 9,3 млрд рублей.

Также регион представил важный социальный проект — многофункциональный центр реабилитации и профессиональной переподготовки, в том числе для участников СВО. В комплексе можно будет заниматься паралимпийскими видами спорта, обучиться пользоваться протезами, а также получить новую востребованную профессию. Каждый год такой центр сможет принимать 1,2 тысячи человек.

«Быстрые победы уже есть, потому что целый ряд идей, которые люди увидели в ходе программы, они их начали реализовывать, и начали реализовывать активно», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Города Липецкой области показали проекты и в сфере туризма, в том числе концепцию развития парка «Кудыкина гора», который является крупнейшим туристическим комплексом в регионе. Там расположены уникальные арт-объекты, целебные источники и центр русского гостеприимства.

Одним из перспективных направлений в туротрасли может стать создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. Силами предпринимателя Алексея Шкрапкина в регионе уже отреставрировали усадьбу «Скорняково-Архангельское».

Особое направление миссии — поддержка технологического предпринимательства. В регионе стартапы работают на площадке Технопарк-Липецк. Среди представленных стартапами продуктов и технологий эксперты выделили производство инновационной светотехники, также реинжиниринг с использованием технологии 3D-печати. Представители институтов развития рассказали компаниям о том, какие меры поддержки в разработке и продвижении IT-продуктов существуют на федеральном уровне.

Также состоялась встреча председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова со студентами региона. На ней присутствовали будущие государственные и муниципальные управленцы, историки, менеджеры, социологи, юристы, экономисты, финансисты, специалисты в области экономической безопасности, туризма, работы с молодёжью и музейного дела. Глава госкорпорации ответил на самые разные вопросы студентов — от трудоустройства в ВЭБ.РФ до выборов Президента России.

На встрече также обсудили возможности региона в сфере креативных индустрий, драйвером развития была названа мода. В этом году липецкие бренды одежды заявлены на конкурс растущих российских брендов «Знай наших», например, мануфактура «НАСЛЕДНИКЪ ВЫЖАНОВА» и NATGO.

В ходе региональной миссии прозвучало, что ВЭБ.РФ поможет сотрудникам администраций всех муниципалитетов Липецкой области поучаствовать в программе обучения для муниципальных служащих. Госкорпорация готова профинансировать половину стоимости обучения.

«Для нас эта поездка действительно очень интересная. Здесь всё про стратегические цели на следующий период. У вас будет новая стратегия, у АСИ и у ВЭБа. У каждого из нас разная ответственность, но все мы про то, как будет жить российский народ», — заключил Шувалов.

В ближайшее время ВЭБ.РФ планирует провести бизнес-миссии в Туле и Казани.