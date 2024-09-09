убернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил реабилитационный центр «Седьмой лепесток» в Ельце. Здесь после реконструкции открылся жилой корпус, отвечающий всем современным требованиям восстановления и развития людей с инвалидностью.

«Это единственный в регионе центр реабилитации для детей и молодёжи до 23-х лет с ментальными и физическими нарушениями. После ремонта стало как дома. По сути это дом и есть. Особенно для тех детей, у кого его никогда не было», — отмечает глава региона в своём телеграм-канале. В отремонтированном корпусе живут 60 воспитанников центра, 31 из них — с множественными нарушениями развития. Здание оснащено согласно принципам доступной среды: подъёмниками и пандусами, поручнями на лестничных пролётах. Дверные проёмы расширены, площадь помещений увеличена. Отремонтированы комнаты сна и отдыха, игровые аудитории.

Главное приобретение центра — новые тренажёрные комплексы и установки. Ребята с ДЦП и спастикой — гипертонусом мышц после инсульта — занимаются на них в течение всего дня. Тренажёры переводят ребят в вертикальное положение, помогают передвигаться, дают нагрузку на ноги и укрепляют мышцы. Есть оборудование и для социальной реабилитации: стабилоплатформа с обратной связью, система виртуальной реабилитации, компьютерные игровые тренажёры, интерактивные столы для развития моторики, сенсорных и когнитивных способностей.

В обновлённом здании также есть небольшой фитосад и эколаборатория, где ребята растят цветы и зелень. Специалисты центра пояснили: это тоже часть реабилитации. Помогает в развитии органов чувств воспитанникам с особенностями умственного развития. «Всё это вместе с профессионализмом наших реабилитологов поможет детям почувствовать полноту жизни. Для тех, кто годами был прикован к постели, это очень важно», — комментирует Игорь Артамонов.