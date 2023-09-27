Центр романовской игрушки откроется 30 сентября. В День открытых дверей гостей встретят народные мастера, а также узнаваемые персонажи — Романушка и ярмарочный Петрушка. Мастер-классы, интерактивы, романовское чаепитие заинтересуют как детей, так и взрослых.

Липчанам расскажут о новых развивающих программах, которые подготовили специалисты Центра романовской игрушки. Некоторые программы доступны во время сезона – например, Семён-Летопроводец или новогодняя, другие — постоянно. Родители и классные руководители могут всё увидеть сами, выбрать лучшее, чтобы потом приехать сюда всем классом.

Для липчан Центр романовской игрушки в Троицком давно стал одним из главных мест для семейного отдыха. Приезжают сюда школьники и из других регионов. В гостях у Романушки часто бывают экскурсии из Воронежа и Тамбова. На день открытых дверей здесь ждут свыше сотни туристов, а за год принимают более 5000 человек. Народный промысел в Троицком развивают при поддержке Центра развития культуры и туризма Липецкой области.

Романовская игрушка – старинный гончарный промысел, который сохранился на Липецкой Земле благодаря народным мастерам Центра. В 2022 году «Технология изготовления романовской игрушки» вошла в 100 объектов нематериального культурного наследия народов России проекта «Антология народной культуры».

«Наш край богат традициями, которые сегодня формируют его культурную жизнь. Столь бережное отношение к наследию является показателем уважения к своему прошлому», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.