Центр серебряного волонтерства будет создан в Липецкой области, сообщает управление молодежной политики региона. Договор об этом подписали ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области и Ассоциация волонтерских центров.

Отряды серебряных волонтеров будут действовать во всех районах области. В их состав войдут инициативные люди в возрасте 55+, которые, выйдя на пенсию, не хотят замыкаться в четырех стенах, а выбирают активную и насыщенную жизнь. Инициатива ресурсного центра нашла поддержку во всех 18 районах области. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 80 социально ориентированными НКО.

«Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В апреле ресурсный центр уже стал победителем конкурса, организованного фондом «Хорошие истории». Липчане презентовали свои практики работы с пожилыми людьми. Липецкие пенсионеры вместе занимаются йогой и русским боем, выращивают виноград и оказывают юридическую помощь населению, организуют межнациональные праздники.

«Выход наших активных пенсионеров на федеральный уровень открывает перед ними новые возможности. Они смогут принимать участие в общероссийских мероприятиях, например, во Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, или в программе «Молоды душой», – рассказала руководитель АНО «РЦ поддержки СО НКО и ГИ ЛО» Юлия Старых.

Проект «Серебряные волонтеры-48» АНО «РЦ поддержки СО НКО и ГИ ЛО» реализует в составе коалиции «Забота рядом» и альянса «Серебряный возраст» (это самые крупные в России объединения НКО, которые заботятся о пожилых людях). Инициативу поддерживают Ассоциация волонтерских центров, Фонд «Хорошие истории», управление молодежной политики, управление информационной политики» и социальной политики региона.