Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил создать центр волонтёрской помощи семьям мобилизованных жителей региона. Об этом стало известно сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве.

Игорь Артамонов подчеркнул, что с семьями мобилизованных липчан должно быть выстроено эффективное и постоянное взаимодействие. «Мы должны быть всегда с ними на связи, помогать с решением любых вопросов, оказывать содействие и поддержку», – сказал губернатор.

Предполагается, что оставить заявку на получение волонтёрской помощи можно будет через Единую диспетчерскую службу Липецкой области.