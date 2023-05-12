Полтысячи безработных с начала года подали заявление на обучение от центра занятости Липецкой области. Триста из них еще проходят обучение в учебных учреждениях. Среди них 10 будущих поваров из Липецкого казачьего института технологий и управления. Все женщины старше 30 лет. Для кого-то это первое образование, а кто-то решил сменить сферу деятельности. На обучение отводится 2,5 месяца.

«Раньше я работала посменно на заводе, сейчас в декрете и понимаю, что этот график мне больше не подходит. Очень хочу стать самозанятой, делать полуфабрикаты. После получения свидетельства об обучении обращусь в службу занятости для оформления поддержки на открытие своего дела», – объясняет свой выбор Ирина Савина.

Как прокомментировали в службе занятости Липецкой области, одна из главных задач – помочь жителям региона найти работу по душе, в том числе получив новое образование и сменив сферу деятельности. Для этого предусмотрено несколько программ обучения и более 200 направлений. Бесплатное обучение востребовано у жителей региона. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 2000 человек.

Пройти профессиональное обучение или переобучение можно как в рамках областной программы через службу занятости, так и по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». При этом Липецкая область одна из первых в стране в прошлом году внедрила новую форму поддержки граждан – образовательный сертификат.

«Помощь в получении профессии, трудоустройстве, открытии своего дела – эти меры доказывают свою эффективность в преодолении бедности и повышении доходов населения. Наши граждане готовы трудиться и зарабатывать, но некоторым из них в самом начале, при самоопределении нужна поддержка государства. В нашем регионе с этой задачей успешно справляется служба занятости, которая после модернизации стала настоящим кадровым агентством с реально действующими методиками работы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.