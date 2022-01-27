Современное кадровое агентство открылось сегодня в Елецком районе в рамках продолжающейся реформы службы занятости Липецкой области. Модернизированный офис посетили заместитель главы администрации региона Ольга Белоглазова и депутат Госдумы РФ Татьяна Дьяконова.

Районный центр занятости переехал из поселка Солидарность в Елец. Обновленный зал приема граждан, комфортная зона ожидания, детский уголок – здесь все предусмотрено для удобства посетителей, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

«Главное – изменились сами подходы к работе службы занятости. Это больше не биржа труда, куда люди привыкли приходить от безысходности за пособиями. Это место, где реально помогают изменить судьбу человека: нашему жителю не просто подберут работу, но и предложат повысить квалификацию, если уровень его компетенций на данный момент не дотягивает до требований работодателя, или вовсе получить новую профессию, которая сейчас востребована на рынке труда. И все это бесплатно. Направлений более 300. Есть курсы для граждан без образования, они смогут освоить профессию с нуля. Много программ повышения квалификации для уже готовых специалистов», – отметила Ольга Белоглазова.

Для удобства граждан центр занятости Елецкого района расположили в одном здании с МФЦ и центром социальной защиты. Все необходимые услуги можно оформить в одном месте. Жителей района принимают пять специалистов.

Это четвертый центр занятости нового формата в регионе. Уже модернизировали кадровые агентства в Липецком районе, в районном центре Красное и в Ельце. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» переформатировали центр занятости в городе воинской славы. Остальные по инициативе губернатора за счет средств областного бюджета. Также в этом году предусмотрены средства на перезагрузку центров занятости в Липецке и еще трех районах: Грязинском, Измалковском и Долгоруковском. Полностью работу службы занятости перестроят к 2024 году.

«В Липецкой области в базе вакансий – около 15 тысяч предложений. Конечно, жителю легко запутаться. Поэтому за помощью можно и нужно обращаться к специалистам, карьерным консультантам, которые появляются на базе новых, современных центров занятости. Они подберут для соискателя работу в соответствии с уровнем образования, квалификации и опытом работы, сэкономив время и нервы наших жителей», – отметила директор областного Центра занятости Мария Маслакова.

Кроме того, карьерные консультанты помогут составить резюме и помочь подготовиться к собеседованию вместе с психологом, организовать встречу с работодателем, получить поддержку государства на открытие своего дела. По линии соцзащиты – это соцконтракт для малоимущих граждан в размере 250 тыс. рублей, по линии центра занятости – единовременная выплата безработным, желающим стать ИП, в размере 145,5 тыс. рублей.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, безусловно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы делаем все возможное для обеспечения жителей Липецкой области работой с достойной зарплатой», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.