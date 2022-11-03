Бесплатное обучение по новой специальности – мастера маникюра прошли 13 липчанок. Профессию они получили по образовательному сертификату от центра занятости. На овладение техникой было отведено 82 учебных часа. Большинство женщин с нуля учились искусству красоты.

В настоящее время обучение по образовательным сертификатам проходят более 300 жителей региона. Центр занятости постоянно наращивает количество профессий, доступных для бесплатной подготовки. В числе последних добавившихся – мастер маникюра, бровист, флорист. Эти направления сейчас особенно популярны среди липчан, желающих работать на себя.

«Липчане проявляют большой интерес к возможности получить новую профессию. Это говорит об их желании найти себя, начать зарабатывать и приносить пользу обществу. Несомненно, такие стремления мы поддерживаем», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Образовательным сертификатом могут воспользоваться не только безработные граждане, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения, выбрать профессию и образовательное учреждение, получить направление и сам сертификат. Обучение оканчивается итоговой аттестацией и после её успешного прохождения выдачей свидетельства о профессиональной подготовке или дополнительном профессиональном образовании по программе переподготовки.