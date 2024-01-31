В прошлом году на учете в службе занятости населения Добринского района были зарегистрированы девять человек с ограниченными возможностями здоровья. Более половины из них были трудоустроены. Сейчас возможностей для этого стало больше.

С 1 января господдержку могут получить индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами с инвалидностью, а также предприятия, где учредителем является либо гражданин с инвалидностью, либо общественная организация инвалидов.

В случае, если соискатель с инвалидностью устроится работать в такие компании, работодатель получит субсидию в размере шести МРОТ (это около 140 тысяч рублей).

Выплаты предоставляются в 3 этапа:

первый платеж — через месяц после трудоустройства соискателя, в размере одного МРОТ;

второй — через 3 месяца, в размере двух МРОТ;

третий — через 6 месяцев, в размере трех МРОТ.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление онлайн на портале «Работа России».