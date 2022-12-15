Централизованная библиотечная система Липецка стала лауреатом национальной премии «Патриот – 2022». Хрустальную статуэтку и диплом привезла руководитель Библиотечно-информационного центра нацкультур Светлана Неклюдова.

Она посетила церемонию вручения, которая прошла в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского патриотического форума, приуроченного к 350-летию Петра I. Имена 29 лауреатов в 14 номинациях объявили сразу в двух городах – в Москве на площадке Дома молодежи и в стенах театрально-концертного комплекса «Карнавал» городского Дворца творчества Северной столицы. Премия призвана выявить лучшие практики патриотического воспитания, признать успехи граждан и организаций в сферах сохранения исторической памяти, добровольчества, наставничества и взаимодействия между поколениями.

В этом году на нее было подано 1200 заявок из 75 субъектов Российской Федерации и восьми зарубежных стран: Белоруссии, Египта, Италии, Франции, Мексики, Северной Македонии, Сербии и Турции. Члены жюри определили победителей в 14 номинациях и за реализацию проектов, и за личный вклад в развитие патриотической, культурной, языковой и просветительской деятельности.

В номинации «Лучший проект по популяризации и продвижению русского языка» одним из победителей был признан проект ЦБС Липецка под названием «Территория толерантности». С января по сентябрь 2022 года на базе библиотеки нацкультур прошло около 20 занятий. Это были не просто уроки грамотности. Прочитать, до тонкостей понять русскую сказку, а затем поставить по ней небольшой спектакль. Подобные задачи помогли живущим в Липецке юным представителям почти 10 национальностей не только лучше узнать русский язык, но и влюбиться в него. По словам Светланы Неклюдовой, это был равноценный культурный обмен. Также ребята знакомили сотрудников и гостей библиотеки с национальными и языковыми традициями своего народа.

«Это большая победа Централизованной библиотечной системы Липецка, но это и результат большой работы ее сотрудников, – отметила директор ЦБС Липецка Виктория Якимович. – Она особенно важна в сегодняшнее непростое время, когда мы ищем точки нравственной и культурной опоры. И, естественно, находим их в русском языке. Нам очень приятно, что скромный вклад ЦБС Липецка в великое дело сохранения языка и объединения народов оценили на столь высоком уровне».