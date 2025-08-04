Центром российского электромобилестроения может стать Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил завод «Моторинвест» в Краснинском районе, который выпускает электромобили и последовательные гибридные автомобили, принцип движения которых строится на работе двух двигателей — электрического и двигателя внутреннего сгорания, который подзаряжает батарею.

На производстве уже завершен монтаж, прошли пуско-наладочные работы новой линий сварки кузовов, а также линия мелкоузловой сборки. Завод уже изготовил первые кузова. Окрасочное производство тоже модернизировано: обновлены линии подготовки поверхности и катафорезной обработки, разработаны программы для роботизированного нанесения краски, оптимизированы температурные режимы сушки. Особое внимание уделено катафорезному грунтованию: на заводе рассказали, что это — ключевой этап защиты корпуса от коррозии.

«В цехах уже смонтировано и отлажено оборудование, сварены первые кузова, тестируются линии. Вся логистика, контроль качества и технологические процессы — под российские условия и наши комплектующие. Используются материалы отечественного производства», — комментирует Игорь Артамонов.

Первой моделью, которая будет выпускаться по технологии полного цикла, станет обновлённый гибридный кроссовер с запасом хода больше 1000 километров. Серийный выпуск экологичных машин с локализованной сборкой запланирован на третий квартал 2025 года.

«Речь не только о машинах. Это — инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона. Это шаг к реальной технологической независимости», — подытожил руководитель региона.