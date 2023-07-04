Ежедневный режим работы вводится в центрах «Мои Документы» в Липецке с 10 июля. Это связанно с ремонтом центрального отдела МФЦ на площади Победы, 6а. Обновленные помещения офиса госуслуг станут более удобными и комфортными для заявителей. Кроме того, расширится часть территории, отведенная под центр занятости населения.

О предстоящем обновлении центрального офиса МФЦ и изменениях в графике работы других офисов объявила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, посетив центральный отдел. «В Липецком центральном отделе МФЦ наибольший поток клиентов. Поэтому он в первую очередь нуждается в модернизации с учетом потребностей заявителей. Обновленный офис станет не только внешне современнее. Здесь появятся новые сервисы, например, уголок здоровья и другие. Но чтобы заявители могли на время ремонта также свободно пользоваться услугами, остальные центры «Мои Документы» Липецка будут работать семь дней в неделю. При этом хотим обратить внимание заявителей, что МФЦ-экспресс продолжит работать в прежнем режиме», – отметила Ольга Белоглазова.

По новому режиму работы центры «Мои Документы» Липецка будут ждать заявителей с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00; в субботу и воскресенье – с 9.00 до 14.00. Офисы госуслуг, расположенные на территории торговых центров (Липецк, улица Германа Титова, 10 и улица Краснозаводская, 23), будут работать по аналогичному графику, ежедневно, начиная с 9 утра. С более полной информацией о расположении офисов госуслуг можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ региона и по телефону 8 (800)450-48-48 добавочный 5.

Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что центры «Мои Документы» постоянно развиваются. «Сегодня Липецкая область с точки зрения внимания к МФЦ и жителям региона, которые получают государственные и муниципальные услуги, – одна из лучших в России. И во многом этот успех достигнут благодаря сотрудникам центров, которые повышают свои компетенции и делают такую важную и очень нужную работу».