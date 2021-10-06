Сотрудники центров «Мои документы» помогут льготникам оформить возврат денежных средств с транспортной карты старого образца. С конца сентября из-за сбоя в системе безналичной системы оплаты проезда электронный проездной не работает. В связи с большим количеством обращений к транспортникам центры «Мои документы» решили взять большую часть клиентов, это 140 тысяч человек льготных категорий, на себя.

«Все они могут прийти в любое отделение МФЦ, где сотрудники примут заявление на возврат денег, а при необходимости помогут его заполнить. Для этого потребуется паспорт, транспортная карта старого образца и реквизиты банковского счета, на который будут переводиться деньги. Все эти документы мы передадим коллегам», – отметила начальник управления социальной политики Ольга Белоглазова.

Оплатить проезд льготники могут не только с помощью транспортной карты нового образца, но и банковской картой. Для этого достаточно прикрепить к ней льготу в МФЦ. К новой системе уже подключились почти 30 тысяч человек. Еще 110 тысяч липчан ждут в офисах «Мои документы». За последние три недели количество посетителей выросло в 10 раз, со 150 до 1500 человек в день. Основной поток приходится на центральный офис в Липецке.

Сотрудники оказывают около 700 транспортных услуг в день: это либо замена транспортной карты на новую, либо подключение льготы к банковской карте. Чтобы принять всех желающих, обязанности среди сотрудников были перераспределены. Центры занятости, учреждения соцзащиты, управление соцполитики региона, аппарат управления МФЦ направили на помощь городским отделам МФЦ своих специалистов. Также помогают и студенты педуниверситета и РАНХиГС. «Все наши усилия направлены на то, чтобы минимизировать неудобства, возникшие в связи с отказом работы действовавшей системы оплаты льготного проезда, чтобы заявители продолжали получать услуги в МФЦ в комфортных условиях и с минимальным временем ожидания», – отмечает директор Липецкого центрального отдела ОБУ «УМФЦ» Ирина Чеботарева.

Многодетным семьям льготные транспортные карты сотрудники МФЦ оформляют в детских садах. Они уже посетили восемь дошкольных учреждений. Выдали 200 электронных документов.

В Липецкой области право на льготный проезд имеют:

-региональные льготники: ветераны труда, ветераны военной службы после назначения пенсии или по достижению возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий после назначения пенсии либо имеющих инвалидность; ветераны труда Липецкой области; труженики тыла. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

федеральные категории льготников, которые имеют право на получение ежемесячных денежных выплат из федерального бюджета: участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и др., ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, лица пострадавшие от радиационных катастроф, инвалиды, дети-инвалиды, Герои СССР и РФ, члены семей погибших (умерших) Героев СССР и РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

Школьники и студенты-очники в возрасте до 24 лет из многодетных семей, из семей, где оба родителя или единственный родитель – неработающие инвалиды, а также Почётные граждане Липецкой области, имеют право на бесплатный проезд. Привязка к банковской карте для данной категории граждан не предусмотрена. Проезд только по транспортной карте. То же самое касается детей-инвалидов и детей, проживающих в Чернобыльской зоне до 14 лет, а также недееспособных граждан. С той лишь разницей, что стоимость проезда для них составит 50% от общей суммы.