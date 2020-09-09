Центры «Мои Документы» в Липецкой области предоставляют услуги в новом формате

Администрация Липецкой области совместно с органами местного самоуправления и центрами «Мои Документы» региона реализует пилотный проект по организации предоставления трех муниципальных услуг по экстерриториальному принципу. Теперь заявитель независимо от места регистрации может обратиться в ближайший офис МФЦ Липецкой области, чтобы заказать градостроительный план земельного участка, подать уведомления о планируемом строительстве жилого или садового дома, а также о соответствии построенного или реконструированного жилого или садового дома градостроительному законодательству.

Сотрудники центров «Мои Документы» примут и самостоятельно направят все необходимые для предоставления услуг документы в орган местного самоуправления области, который будет оказывать данные услуги. При этом расположение земельного участка или объекта строительства на территории региона не имеет значения. Забрать результаты предоставления пилотных муниципальных услуг можно также в любом из 23 МФЦ региона, указав ближайший офис как место получения результата услуги при подаче заявления.

Таким образом, для жителей Липецкой области создана дополнительная возможность получения указанных услуг в комфортных условиях без взимания платы и временных затрат. При этом граждане могут самостоятельно обратиться в органы местного самоуправления или воспользоваться порталом госуслуг.

«Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.