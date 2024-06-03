Центры общения старшего поколения открылись в Данкове и Лебедяни на базе клиентских служб Отделения СФР по Липецкой области. Здесь будут проходить творческие мастер-классы, уроки финансовой грамотности, работать кружки по интересам. В ближайшее время в обоих Центрах пройдут занятия по шахматам и лекции о здоровом образе жизни.

Особое внимание планируют уделять общественной деятельности. Пенсионеры смогут участвовать в городских и всероссийских акциях, а также поддерживать участников СВО. Совместно с волонтерскими организациями здесь планируют плести маскировочные сети и делать окопные свечи. Ранее такой Центр открылся в Ельце.

«Замечательно, что мест для интересного досуга граждан старшего возраста становится все больше и что локализуются они там, куда пенсионеры обращаются. Это удобно и правильно. Они смогут и какие-то свои дела решить, и отдохнуть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.