В России впервые пройдет конкурс среди центров занятости. Победителей определят в трех номинациях: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший Центр занятости населения России», «Лучший проект ЦЗН». Профессиональное состязание включает два этапа. Первый этап — региональный — уже стартовал. Конкурсанты готовятся к презентации своих проектов и достижений. Их они представят комиссии 11 июля. Возглавит жюри заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. Лучшие специалисты и наиболее яркие проекты выйдут в федеральный этап, который стартует в августе текущего года. Итоги подведут в конце года.

«Центры занятости сейчас переживают серьезную трансформацию. Меняется не просто облик государственных кадровых центров, но в первую очередь формат услуги и принцип работы. Конкурс позволит не только показать наработки коллег, а самое главное внедрить их в процесс «перезагрузки», — отмечает Ольга Белоглазова.

В номинации «Лучший специалист ЦЗН» заявлены 18 человек. Четыре кадровых центра Липецкой области поборются на конкурсе за звание лучшего, столько же будет представлено проектов. Один из них -«Профессионариум». Это интеллектуальный квиз для школьников и студентов, который управление соцполитики запустило осенью прошлого года. Его участники в игровой форме знакомятся с рабочими специальностями, посещают с экскурсией промышленные предприятия области. Победители игры получают сертификат на обучение в одном из вузов региона. Менее чем за год в игре приняли участие около 500 учащихся.

Призеры и финалисты Всероссийского конкурса профмастерства среди центров занятости получат дипломы и специальные награды. Кроме того, в качестве поощрения сотрудников службы занятости направят на профессиональное дополнительное обучение, организованное на российских образовательных площадках.

«Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Проект модернизации центров занятости направлен на то, чтобы вне зависимости от региона проживания, гражданин получал качественную услугу по единому стандарту услуг. Так, с 1 января 2022 год все субъекты приступили к оказанию государственных услуг по поиску работы для граждан и кандидатов для работодателей на базе единой цифровой платформы «Работа России». С 2023 года все региональные центры занятости будут оказывать все услуги через портал «Работа России».

С учетом этого в 2021 году впервые в России запущена масштабная программа по повышению квалификации сотрудников ЦЗН. В Липецкой области квалификацию уже повысила половина специалистов центров занятости. Это один из лучших показателей в стране.

Сейчас «перезагрузка» проходит во всех центрах занятости региона. Пять уже открыты: В Липецке и Ельце, в Липецком, Краснинском и Елецком районах. Осенью граждан примет обновленный центр занятости в Грязях. В планах запустить сектора карьерного консультирования в МФЦ, а также крупных торговых центрах. Полностью работу службы занятости в Липецкой области перестроят к 2024 году.