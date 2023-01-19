Примерно 75% липчан, обратившихся в центры занятости региона, трудоустраиваются в течение десяти дней. Заявителям предлагают не только ознакомиться с вакансиями, но и помогают подать заявление, составить резюме, также предоставляют возможность пройти профессиональное переобучение или оказывают содействие в открытии своего дела. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова на брифинге в правительстве Липецкой области, посвященном итогам 2022-го и планам на 2023-й.

«В регионе ведется комплексная модернизация центров занятости. Уже обновлены восемь из них в Ельце, Липецком, Елецком, Грязинском и Краснинском, Хлевенском, Измалковском и Долгоруковском районах. Всего планируется реорганизовать 20. Меняется не только внешнее оформление, также реализуются новые проекты в организации работы, в том числе по взаимодействию с работодателями», – сообщила Ольга Белоглазова. Она также добавила, что уровень безработицы в Липецкой области один из самых низких в стране – 0,4%. В тоже время число вакансий в регионе составляет около 16 тысяч, а официально зарегистрированных безработных – порядка 2 тысяч.

Найти новую работу или укрепить свои позиции на прежнем месте жителям региона помогает возможность бесплатно получить профессию или повысить квалификацию. В 2022 году это сделали более 4 тысяч человек. Жителям региона доступно более 400 направлений обучения – от сварщика до IT-специалиста. В 2023 году расширится категория тех, кто может получить бесплатное профобучение, – в рамках нацпроекта «Демография» оно станет доступно для жён мобилизованных граждан.

Еще одна возможность улучшить благосостояние – воспользоваться социальным контрактом. В 2022 году соцконтракт получили 6382 жителя региона, в том числе 2632 – на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности. Это лучший показатель в ЦФО. В 2023 году на эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей.

Также в 2023 году продолжится работа по упрощению предоставления госуслуг. Сейчас заявления по всем услугам, оказываемым в регионе, принимают в центрах «Мои документы». Кроме того, специалисты помогают гражданам научиться пользоваться порталом госуслуг, на который к 2024 году планируется перевести большинство мер соцподдержки. Эта работа будет проводиться по принципу «социального казначейства», то есть по одному заявлению.

На брифинге было отмечено, что в этом году в управлении соцполитики Липецкой области появился отдел по работе с негосударственным сектором. Сейчас налажено взаимодействие с 13 НКО, оказывающих социальные услуги. Задача на 2023 год – увеличить их количество в два раза. «В феврале начнутся конкурсы на получение грантов. В региональном бюджете выделено 15,5 млн рублей на проекты, направленные на поддержку инвалидов и граждан старшего возраста», – добавила Ольга Белоглазова.

Масштабирование получат и другие социальные инициативы. В их числе проект «Активное долголетие». В 2022 году его участниками стали более 10 тысяч липчан. В 2023-м это количество планируется удвоить. Кроме того, в 50% отделениях милосердия стационарных учреждений будет внедряться система «Умный дом», а в селе Тербуны появится организация сопровождаемого проживания.