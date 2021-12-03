Масштабная трансформация центров занятости ведётся в Липецкой области. Они становятся современными кадровыми агентствами с самой большой базой вакансий в регионе, в которой сейчас насчитывается более 15 тысяч предложений. Центры занятости сотрудничают как с крупными областными работодателями, так и с работными сайтами: HeadHunter, Работа.ру. Можно искать работу самостоятельно на каждом из ресурсов или обратиться за помощью к карьерному консультанту в центр занятости, который подберёт для соискателя вакансию в соответствии с уровнем образования, квалификации и опытом. «Наши жители привыкли думать, что центр занятости – это бесперспективно и серьёзные работодатели специалистов через нашу службу никогда искать не будут. Это миф. С нами сотрудничают такие крупные компании, как НЛМК, Бекарт-Липецк, Рэдалит Шлюмберже, ППГ Индастриз Липецк, Сэст-Лювэ и другие предприятия, располагающиеся на территории особой экономической зоны «Липецк». С начала года мы смогли трудоустроить около пяти тысяч человек, в том числе, свыше 500 на руководящие должности», – рассказала начальник центра занятости региона Мария Маслакова.

Центр занятости – это не только площадка для трудоустройства. Спектр услуг гораздо шире. При необходимости жителям региона предлагают бесплатное переобучение. Направлений более 300. Есть курсы для граждан без образования, они смогут освоить профессию с нуля. Много курсов повышения квалификации для уже готовых специалистов. Дипломы с начала года получили свыше двух тысяч человек. Среди них мамы в декрете и граждане предпенсионного возраста.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что человек сомневается в выбранной профессии, ему хочется попробовать что-то новое, но определиться с направлением трудно. Мы поможем оценить навыки и компетенции и подобрать, исходя из результатов тестирования, соответствующую специальность. Для этого устанавливаем необходимое программное обеспечение, планируем запустить его в ближайшее время», – говорит Мария Маслакова.

Центр занятости предлагает «открытый отбор» – это новый формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже могут провести тренинг, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников.

«Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики».

Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области самый низкий в России – 0,4%. В поисках подходящей вакансии сейчас около 2,5 тысячи человек. Средний возраст соискателей от 30 до 50 лет. Чаще всего в этом году граждане искали вакансии водителя, менеджера, бухгалтера, продавца, воспитателя, повара, инженера, юриста. По вопросам трудоустройства можно позвонить на горячую линию по номеру: 8 (4742) 37-02-37.