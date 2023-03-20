В феврале 2023 года индекс потребительских цен составил 100,12%, с начала года – 100,81%. Такие данные приводит Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в феврале текущего года выросли на 0,49%, по сравнению с декабрем 2022 года – на 1,54%.

Среди продовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на яйца на 11%, плодоовощную продукцию – на 7%, в т.ч. овощи подорожали на 8%, фрукты и цитрусовые – на 6, картофель – на 4%. Кроме того, повысились цены на фруктово-ягодные консервы на 3%, сахар, масло и жиры, рыбопродукты, овощные консервы – на 1%. Вместе с тем снизи- лись цены на мясопродукты, кондитерские изделия, мороженое, макаронные и крупяные изделия, муку – на 1-3%, алкогольные напитки – на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары в феврале снизились на 0,71% (за два месяца 2023 года — на 0,91%).

В группе непродовольственных товаров следует отметить снижение цен на шины для лег- кового автомобиля на 12%, персональные компьютеры, средства связи, телерадиотовары – на 2-3, строительные материалы, товары для спорта, ювелирные изделия, мебель, ковры и ков- ровые изделия, моющие и чистящие средства, галантерейные изделия, товары для животных, новые легковые автомобили иностранной марки – на 1%. Одновременно с этим повысились цены на предметы садоводства на 3%, спички, чулочно-носочные изделия, бумажно-беловые товары, фарфоро-фаянсовую посуду, печатные издания — на 1, табачные изделия – на 0,4%.

Цены и тарифы на услуги в феврале текущего года возросли на 0,78%, по сравнению с декабрем 2022 года — на 2,31%.

Среди наблюдаемых видов услуг подорожали услуги городского пассажирского транс- порта на 11%, стоимость проезда в междугородном автобусе – на 6, услуги в сфере зарубеж- ного туризма – на 8, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка – на 4, оплата занятий на курсах профессионального обучения, медицинские услуги, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 2, услуги по ремонту жилищ, услуги парикмахерских, стоимость про- езда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, услуги гостиниц – на 1%.

Ежемесячно в г. Липецке и г. Ельце мы собираем данные по 556 товарам (услугам) — представителям (каждую неделю – по 108).