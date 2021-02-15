В январе 2021 года индекс потребительских цен составил 100,6%, в январе 2020 года – 100,5%. Цены на продовольственные товары в январе текущего года выросли на 0,6%. Такие цифры приводит Липекцстат.

Среди продовольственных товаров наибольшие темпы роста цен отмечены на мясо птицы и плодовоовощную продукцию – на 4%, макаронные и кондитерские изделия, гречневую крупу, чай, кофе, горох и фасоль, муку, фруктовые соки, манную крупу – на 0,5-2%. Среди овощей наибольшее увеличение цен отмечено на свежие помидоры – на 21%, картофель, столовую свеклу – на 17, морковь – на 14%, при этом огурцы стали дешевле на 7%, капуста – на 3%. Среди фруктов и цитрусовых выросли цены на виноград – на 18%, бананы – на 9, груши – на 6%, при этом апельсины подешевели на 12%, лимоны – на 4%. Вместе с тем снизились цены на подсолнечное масло, яйца – на 2%, хлеб и булочные изделия, питьевое молоко, сахар – на 1%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце января составила 3992 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом декабря предыдущего года его стоимость повысилась на 1,6%.

Цены на непродовольственные товары в январе увеличились на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров следует отметить повышение цен на металлочерепицу – на 14%, перевязочные материалы – на 3, фарфоро-фаянсовую посуду, табачные изделия, чулочно-носочные изделия, автомобильный бензин, ювелирные изделия, медикаменты, кроме ЖНВЛП, моющие и чистящие средства, печатные издания, телерадиотовары, легковые автомобили, газовое моторное топливо, электрические дрели – на 0,5-1%. Одновременно с этим почти на 1% снизились цены на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), бумажно-беловые товары, электротовары и другие бытовые приборы.

Цены и тарифы на услуги в январе текущего года увеличились на 0,9%.

Среди наблюдаемых видов услуг подорожали взносы на капитальный ремонт – на 19%, санаторно-оздоровительные услуги и услуги фотоателье– на 8, стоимость оформления доверенности в нотариальной конторе, стоимость замены элементов питания в наручных часах – на 6, услуги почтовой связи – на 4, стоимость проезда в пригородном поезде, услуги гости-ниц и прочих мест проживания – на 3, услуги парикмахерских, отдельные виды ритуальных услуг, плата за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, за обучение в не-государственных общеобразовательных организациях, стоимость лечебного массажа – на 2, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 1%.. Одновременно с этим снизилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 11%.

Каждую неделю Липецкстат собирает данные по 105 позициям, ежемесячно – по 546 товарам и услугам в г. Липецке и г. Ельце.

Расчет индекса потребительских цен – трудоемкий процесс, особенности расчета которого можно посмотреть в презентации по ссылке.