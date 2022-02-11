В январе 2022 года индекс потребительских цен составил 101,22%, в январе 2021 года — 100,61%. Об этом сообщает Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в январе текущего года выросли на 1,43%.

Среди продовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на плодоовощную продукцию – на 9%, в т.ч. овощи подорожали на 17%, картофель – на 6, фрукты и цитрусовые – на 3%. Заметно выросли цены на мясные субпродукты (на 3%), молоко и молочную продукцию, сахар, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, сыры (на 2%). Кроме того цены на масло и жиры, варенье, джем, повидло, мед, чай, фруктово-ягодные консервы, безалкогольные напитки, соль, соус, специи, концентраты, алкогольные напитки, кондитерские, макаронные и крупяные изделия выросли на 1%. Вместе с тем цены на яйца снизились на 8%, охлажденные и мороженые куры – на 3, свинину (кроме бескостного мяса) – на 2%.

Цены на непродовольственные товары в январе увеличились на 0,67%.

В группе непродовольственных товаров следует отметить повышение цен на ювелирные изделия, телевизоры — на 3%, товары для животных, меха и меховые изделия, легковые автомобили, полотенца, печатные издания – на 2, постельное белье, парфюмерно-косметические товары, медицинские товары, дизельное топливо, автомобильный бензин, моющие и чистящие средства, спички, табачные изделия – на 1%, чулочно-носочные, галантерейные изделия, мебель, строительные материалы – на 0,5%. Одновременно с этим газовое моторное топливо подешевело на 4%.

Цены и тарифы на услуги в январе текущего года увеличились на 1,70%.

Среди наблюдаемых видов услуг подорожали услуги правового характера – на 11%, плата за посещение детского ясли-сада – на 10, оплата проезда в трамвае, взносы на капитальный ремонт – на 9, посреднические услуги – на 8, оплата проезда в городском автобусе – на 7, услуги в сфере зарубежного туризма, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 6, услуги гостиниц, плата за пересылку простого письма внутри России, услуги профессионального обучения, оплата проезда в пригородном поезде – на 4, стоимость проезда в междугородном автобусе, абонентская плата за телевизионную антенну, санаторно-оздоровительные услуги – на 3%,

услуги банков, медицинские услуги, аренда одно-двухкомнатных квартир, плата за обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, цена билетов в театры, бытовые услуги – на 1-2%. Снизилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования на 8%, полета в салоне экономического класса – на 4%.