Церемония награждения победителей реалити-шоу «Это моё дело» состоялась в Липецке, съемки проходили все лето, за это время участники рассказали о своих проектах, которое оценивало экспертное жюри, сообщили организаторы.

Перед самозанятыми стояла нелёгкая задача – презентовать своё дело таким образом, чтобы члены жюри, в которое входят опытные предприниматели, эксперты с сфере бизнеса и представители центра «Мой бизнес», оценили его по достоинству. Семь самозанятых получили сертификаты на 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса.

Победителями стали:

Юлия Орешникова (няня);

Наталья Дубинина (производство молочной продукции);

Андрей Закурдаев ( химчистка и клининг);

Наталья Коиконова (шитье костюмов для фигурного катания);

Евгения Плетнёва (пчеловодство);

Оксана Полякова (парикмахер для детей, в том числе с ОВЗ);

Дмитрий Лукашенко (строительство).

Кроме того, Михаил Андреев, Наталья Лебединская и Галина Ельшина получили призы от партнёров реалити-шоу, это сертификаты на сумму 10 тысяч рублей в магазин компьютерной техники. Эксперты, которые оценивали участников в качестве жюри, также вручили подарки самозанятым Елене Ефименко, Надежде Морозовой, Екатерине Васиной и Марине Самаевой. На этом праздник не закончился, после награждения в Нижнем парке Липецка состоялся фестиваль самозанятых, где участники реалити-шоу представили свою продукцию.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.