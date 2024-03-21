Свыше шести тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра по Липецкой области на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде в 2023 году. Липчане отмечают ряд преимуществ электронной регистрации. Например, экономия времени. После оформления ипотеки банк самостоятельно направит документы в Росреестр без посещения МФЦ. Регистрация электронных документов в Липецкой области проводится за сутки. Кроме того, за электронную регистрацию банки региона предоставляют скидку по ставке ипотеки. После регистрации договора клиенту на электронную почту направляется выписка из ЕГРН, удостоверяющая факт регистрации.

Электронный сервис позволяет заявителю обращаться за государственной услугой по принципу экстерриториальности, то есть без посещения офиса МФЦ, из любой точки России независимо от того, в каком субъекте Российской Федерации находится объект недвижимости, сообщили в управлении Росреестра по Липецкой области.

«Банковские продукты и услуги развиваются, становятся более удобными и позволяют гражданам решать определенные проблемы. Конечно, это требует определенных знаний. В Липецкой области проводится большая работа по обучению финансовой грамотности людей разного возраста, чтобы они понимали свои возможности и грамотно распоряжались денежными средствами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.