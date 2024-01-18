Проект «Профессия цифра», который запускает «Цифровая Россия», направлен на получение ветеранами боевых действий новых цифровых специальностей. Для них доступна бесплатная переподготовка и повышение квалификации по современным образовательным программам, востребованным в цифровой отрасли.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, на данный момент подготовлено более 30 образовательных программ по цифровым специальностям. Обучение можно проходить в онлайн, очном и смешанном форматах. Ветеранам СВО, успешно завершившим обучение, будут предоставлены свидетельства о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке, в зависимости от выбранной программы. Также будет оказана помощь в последующем трудоустройстве.

Переобучение проходит в рамках Постановления правительства РФ № 800 от 21.05.2021 года. В 2023 году в список на бесплатное переобучение были добавлены ветераны боевых действий (СВО), участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, имеющие статус ветерана и члены семей погибших участников боевых действий.

Для участия в проекте «Профессия цифра» ветеран СВО должен иметь среднее, среднее профессиональное или высшее образование, а также иметь статус ветерана боевых действий. После выбора программы необходимо подать заявку на портале «Работа России».

Генеральные партнеры проекта – Национальный исследовательский Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования. Эти учреждения являются операторами государственной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Более подробно с проектом «Профессия цифра» и процедурой подачи заявления на обучение можно ознакомиться в презентации.