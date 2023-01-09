Липецкая область в числе первых субъектов России подписала соглашение об информационном взаимодействии между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и региональным управлением строительства и архитектуры.

Согласно документу, государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) будет интегрирована с ГИСОГД Липецкой области. Это позволит ведомствам автоматически обмениваться сведениями, получать доступ к различным пространственным данным. Благодаря электронной системе можно будет получить аналитические сведения о земельных участках, выданных градостроительных планах, заключениях экспертизы проектной документации, предоставленных разрешениях на строительство, а также об объектах капитального строительства.

Региональная платформа уже запущена. В ней собраны градостроительные документы всех уровней, данные об объектах капитального строительства, а также о реализации инвестиционно-строительных проектов и прочих градостроительных процессах.

Как неоднократно отмечал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, ГИСОГД призвана обеспечить поддержку принятия стратегических управленческих решений. Интеграция федеральной системы с региональными позволит наполнить ГИСОГД РФ сведениями, содержащимися в градостроительной документации, а также предоставит единую точку дистанционного доступа к достоверной информации о состоянии стройкомплекса страны.

«Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и её интеграция с федеральной ускорит процессы цифровизации в строительной отрасли, а также сделает её максимально открытой для всех работников сферы», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.