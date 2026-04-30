Цифровой ID в мессенджере МAX подключили больше 10 тысяч жителей Липецкой области

Специалисты регионального Отделения Соцфонда подключили Цифровой ID в мессенджере МAX свыше 10 тысячам жителей Липецкой области. В их числе пенсионеры, многодетные и граждане с инвалидностью.

Цифровое удостоверение — полноценная замена бумажному документу, оно всегда доступно в профиле мессенджера. Его удобно использовать для подтверждения своего права на льготы, получения социальных услуг и скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев и прочего. Также цифровое удостоверение позволяет подтверждать личность и социальный статус без предъявления бумажных документов.

В любой клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области готовы проконсультировать по всем вопросам настройки цифрового удостоверения, дать пошаговую инструкцию и рассказать, как привязать профиль в МАХ к госуслугам и создать цифровой ID. Также задать вопросы можно по телефону горячей линии СФР: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Цифровые сервисы призваны облегчить жизнь и возможность получения услуг. В Липецкой области внедрение онлайн-сервисов успешно проводится уже несколько лет. Они не только экономят время как получателям услуг, так и службам, которые их предоставляют, но и положительно влияют на удовлетворенность граждан работой органов власти и партнерских организаций», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.