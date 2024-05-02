Липецкая область отмечена по результатам II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства «Умный город». Первое место в номинации «Умное тепло» за проект «Lean Smart трансформация системы теплоснабжения» и третье – в номинации «Цифровая экономика» за проект «Цифровизация сельских поселений». Дипломы финалистов получили три региональных проекта в номинациях «Здравоохранение», «Искусственный интеллект» и «Лучший выставочный стенд».

Проект «Lean Smart трансформация системы теплоснабжения» позволяет решать задачи снижения тепловых потерь с анализом их возникновения. В Липецке проект реализован в микрорайоне Университетский. Он позволяет строить нормативные и фактические балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Это позволяет анализировать объем планового и фактического потребления, расходы при «перетопе» или «недотопе», температуру теплоносителя, соответствие гидравлических режимов.

Проект «Цифровизация сельских поселений»: Липецкая область стала единственным регионом РФ, где во всех населенных пунктах с численностью жителей 250+ доступен высокоскоростной интернет (GPON) и решена проблема «последней мили». На данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам, в том числе совсем дальние и небольшие деревни. В рамках регионального проекта высокоскоростной интернет в села по технологии GPON в 2022-2023 годах провели в 278 сёл и деревень, обеспечив более 30 тысяч домохозяйств возможностью подключить интернет. В 2024-2025 годах запланировано обеспечение высокоскоростным интернетом ещё 130 отдаленных и малочисленных населенных пунктов с численностью жителей 100+.

Премия в рамках проекта «Умный город» реализуется Минстроем и Минцифры России и выявляет лучшие реализованные регионами и муниципалитетами проекты в области цифровизации городского хозяйства. В этом году на соискание премии было подано более 450 заявок, в финал прошло свыше 160 решений. Торжественная церемония награждения прошла 26 апреля в Железноводске.

«Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.